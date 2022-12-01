При проверке "АСАДО" счетная палата нашла нарушения на 323 млн рублей

Счетная палата Самарской области инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО") за 2020 — истекший период 2022 года.

По результатам выявлены нарушения и недостатки на 323,6 млн рублей (4,6% от общего объема проверенных средств). К ним относятся неэффективные, необоснованные и неправомерные расходы, допущенные предприятием "в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности".

Так, неэффективные расходы допущены, в том числе, в результате осуществления дублирующих выплат работникам, а также из-за нарушений при осуществлении закупочной деятельности; необоснованные расходы понесены предприятием, в том числе, в результате оплаты транспортных услуг организациям на основании документов, оформленных с нарушением действующего законодательства; неправомерные расходы произведены ГКП СО "АСАДО" вследствие отсутствия должного контроля предприятия за организацией работы филиалов в части расходования средств на ГСМ.

По результатам контрольного мероприятия направлены представление ГКП СО "АСАДО", информационные письма о результатах проведенного мероприятия в региональный минтранс и Самарское УФАС. Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области, в самарскую губдуму и областную прокуратуру.