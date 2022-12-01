"Крылья Советов" ушли в отпуск

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча с "Факелом" отправились в отпуск.
Самарская команда соберется 6 января в Москве, где проведет медицинский осмотр.
У "Крыльев" запланировано три сбора, все они пройдут в Турции. На первый УТС команда отправится 9 января.
Ближайший официальный матч "Крылья" проведут в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет 22 февраля в Самаре.
Соперник будет определен в жеребьевке, которая пройдет 3 декабря. Им станет "Краснодар", "Динамо" или "Урал".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?