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Футбол Спорт

"Крылья Советов" ушли в отпуск

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча с "Факелом" отправились в отпуск.

Самарская команда соберется 6 января в Москве, где проведет медицинский осмотр.

У "Крыльев" запланировано три сбора, все они пройдут в Турции. На первый УТС команда отправится 9 января.

Ближайший официальный матч "Крылья" проведут в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет 22 февраля в Самаре. 

Соперник будет определен в жеребьевке, которая пройдет 3 декабря. Им станет "Краснодар", "Динамо" или "Урал".

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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