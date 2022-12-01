В Самаре к девяти годам заключения приговорен обвиняемый в содействии террористической деятельности

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда выходцу из Центрально-Азиатского региона, признанному виновным в содействии террористической деятельности в форме финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, причастность ныне осужденного противоправной деятельности была задокументирована их сотрудниками в ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле 2022 г. мужчину задержали. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в его отношении были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.

Центральным окружным военным судом фигурант был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания 2 года в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

"28 ноября 2022 г. в результате рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционным Военным Судом (Московская область) решение первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.