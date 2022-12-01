В Самаре к девяти годам заключения приговорен обвиняемый в содействии террористической деятельности

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда выходцу из Центрально-Азиатского региона, признанному виновным в содействии террористической деятельности в форме финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, причастность ныне осужденного противоправной деятельности была задокументирована их сотрудниками в ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
В апреле 2022 г. мужчину задержали. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в его отношении были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.
Центральным окружным военным судом фигурант был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания 2 года в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.
"28 ноября 2022 г. в результате рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционным Военным Судом (Московская область) решение первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.