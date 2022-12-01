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Футбол Спорт

Сергей Корниленко: "Считаю, что мы недобрали очки"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко в интервью на радио "КП-Самара" выразил мнение, что по результатам первой половины игрового сезона клуб мог быть выше в турнирной таблице РПЛ. Самарцы находятся на 11 строчке таблицы с 20 очками.

"При довольно неплохой игре мы занимаем место, которое нас не совсем устраивает. Считаю, что недобрали очки, могли быть выше в турнирной таблице. Было много причин: как футбольных, так и не футбольных, в том числе судейские решения, которые повлияли на результат. Ни в коем случае не жалуемся по поводу судейских ошибок, просто они были результативными — это факт. Еще сказалось большое количество травм. Во многом из-за этого первая часть чемпионата получилась скомканной", — считает Сергей Корниленко.

По его словам, +6 очков к уже имеющимся показало бы более объективное положение дел в турнирной таблице.

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