Сергей Корниленко: "Крыльям" пока не поступало предложений по Пиняеву

В Интервью на радио "КП-Самара" спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, что клубу пока не поступало предложений по нападающему Сергею Пиняеву.

"Я уверен на 100%, что к нему интерес был ровно с того дня, как он оказался в "Крыльях". Это один из самых перспективных футболистов не только в России, но и в Европе. Я уверен, что за ним следят. И мы только недавно говорили, что все хотят приобретать молодых и перспективных — пример Хвичи (Кварацхелия, бывший игрок "Рубина", один из лидеров "Наполи", который идет на 1-м месте в итальянской Серии А — прим. ред.), я думаю, очень заразителен для всех. За этим будущее. Но пока в клуб не поступало конкретных предложений, хотя мы прекрасно понимаем, что спрос на него есть", — заявил Корниленко.