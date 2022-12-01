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Футбол Спорт

Сергей Корниленко: "Крыльям" пока не поступало предложений по Пиняеву

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Интервью на радио "КП-Самара" спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, что клубу пока не поступало предложений по нападающему Сергею Пиняеву.

"Я уверен на 100%, что к нему интерес был ровно с того дня, как он оказался в "Крыльях". Это один из самых перспективных футболистов не только в России, но и в Европе. Я уверен, что за ним следят. И мы только недавно говорили, что все хотят приобретать молодых и перспективных — пример Хвичи (Кварацхелия, бывший игрок "Рубина", один из лидеров "Наполи", который идет на 1-м месте в итальянской Серии А — прим. ред.), я думаю, очень заразителен для всех. За этим будущее. Но пока в клуб не поступало конкретных предложений, хотя мы прекрасно понимаем, что спрос на него есть", — заявил Корниленко.

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