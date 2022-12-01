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Александр Милеев: архивы исторического и культурного наследия доступны каждому

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России вступил в силу закон о цифровизации ценных экземпляров в библиотеках страны. Согласно документу, в электронный формат должны быть переведены старинные книги, карты, плакаты, периодика и рукописи.

Фото: stock.adobe.com

В Самарской областной универсальной научной библиотеке в электронном формате уже собраны сотни книг, исследовательских работ и сборников. Например, в разделе "Самарика" в электронный формат переведены уникальные документы о регионе — от древности до наших дней. Также есть подборки из личных библиотек графа Алексея Бобринского, и губернатора Константина Грота.

Как отмечает проректор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев — подобную работу нужно проводить во всех библиотеках области. Редкие и важные экземпляры должны быть доступны каждому желающему.

"Мы живем в век всеобщей цифровизации. Библиотеки не всегда доступны нашим гражданам. Многие хотят изучать документы и рукописи дома, в удобном для них графике. Нельзя забывать и о маломобильных людях, которым зачастую сложно добраться до читального зала. Я уверен, что мы в итоге придем к тому, что все книги будут переведены в электронный формат. Чтобы с любого телефона можно было найти подлинный документ начала XIX века или рукописи, за сохранность которых "в цифре" можно будет не переживать", — отметил Александр Милеев.

Самое внушительное собрание экземпляров в цифровом виде можно найти в Национальной электронной библиотеке — там больше 5 миллионов изданий. Художественная литература, рецензии, научные труды, газеты и журналы и даже ноты.

"Стоит сказать, что о традиционных библиотеках, куда можно прийти с читательским билетом и взять книгу в печатном варианте, мы тоже не забываем. В Самарской области за последние пару лет в рамках нацпроекта "Культура" открыты больше 20 модельных библиотек. И это не пыльные залы, а настоящие коворкинги, где можно проводить мероприятия и собирать читальные клубы. Там есть и зоны дополненной реальности с VR-очками для погружения в литературу и искусство с помощью технологий. Также в регионе обновляется и литературный фонд, в библиотеки поступают новые экземпляры и современная литература", — рассказал проректор СГСПУ Александр Милеев.

По данным ВЦИОМа Россия может по праву считаться одной из самых читающих стран мира. 92% опрошенных сказали, что регулярно открывают книгу. Правда, все больше людей отдают предпочтение цифровым вариантам литературы — 70% респондентов читают с экранов смартфонов, планшетов или электронных книг.

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Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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