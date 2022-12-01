В Самарской области на трассе Самара - Бугуруслан установили пункт весового и габаритного контроля

На 31 км трассы Самара - Бугуруслан установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля по направлению в областной центр.

С 7 декабря 2022 года по 7 марта 2023 года пункт будет работать в тестовом режиме, который позволит водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения. Штрафы в этот период начисляться не будут.

Одна из главных целей нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным - создание в российских регионах надежной и комфортной транспортной инфраструктуры.

При этом важно не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность. Для этого внедряются и совершенствуются системы контроля весогабаритных параметров транспортных средств.

"Соблюдение водителями нормативной загрузки своих транспортных средств с одной стороны позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, а с другой стороны поможет автовладельцам избежать штрафов", - рассказал руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Бурцев.

Напомним, с июня 2021 года на территории Самарской области уже в промышленной эксплуатации работает два автоматических пункта весового и габаритного контроля: на Красноглинском шоссе на 7 км и трассе Самара - Бугуруслан на 31 км, по направлению в Оренбург.

Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок защищает путепровод и исключает проезд машин с перегрузом по отремонтированному Красноглинскому шоссе, на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан сохраняет автодорогу после реконструкции. Новый пункт, в направлении Самары, обеспечит сохранность дорог областного центра.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова, который ставит задачу следить за сохранностью автомобильных дорог в регионе.