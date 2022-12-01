В Самарской области на трассе Самара - Бугуруслан установили пункт весового и габаритного контроля

На 31 км трассы Самара - Бугуруслан установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля по направлению в областной центр.
С 7 декабря 2022 года по 7 марта 2023 года пункт будет работать в тестовом режиме, который позволит водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения. Штрафы в этот период начисляться не будут.
Одна из главных целей нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным - создание в российских регионах надежной и комфортной транспортной инфраструктуры.
При этом важно не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность. Для этого внедряются и совершенствуются системы контроля весогабаритных параметров транспортных средств.
"Соблюдение водителями нормативной загрузки своих транспортных средств с одной стороны позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, а с другой стороны поможет автовладельцам избежать штрафов", - рассказал руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Бурцев.
Напомним, с июня 2021 года на территории Самарской области уже в промышленной эксплуатации работает два автоматических пункта весового и габаритного контроля: на Красноглинском шоссе на 7 км и трассе Самара - Бугуруслан на 31 км, по направлению в Оренбург.
Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок защищает путепровод и исключает проезд машин с перегрузом по отремонтированному Красноглинскому шоссе, на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан сохраняет автодорогу после реконструкции. Новый пункт, в направлении Самары, обеспечит сохранность дорог областного центра.
Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.
В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова, который ставит задачу следить за сохранностью автомобильных дорог в регионе.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?