В Самарской области женщина заплатит 5 тыс. руб. за расцарапанные лица полицейских и сорванные погоны

Самарский областной суд пересмотрел приговор в отношении гражданки Соловьевой. Женщину обвинили в нападении на нескольких полицейских.
Как рассказывают потерпевшие, они находились на дежурстве и увидели стоящий на дороге заведенный автомобиль. Начали приближаться, но авто вдруг стало быстро удаляться - будто водитель хотел сбежать.
"Включив сирену и проблесковые маяки, поехали за ним. В какой-то момент водитель не справился с управлением, не вписался в поворот и въехал в снежный вал, после чего машина остановилась. Мы подъехали к автомобилю. Водитель автотранспортного средства выбежал из машины и попытался скрыться", - вспоминали правоохранители в суде.
Выяснилось, что, кроме водителя, в авто было три пассажира, в том числе супруга водителя. Она подошла к полицейскому, схватила его за обмундирование и стала трясти, толкнула в грудь, а потом разорвала его светоотражающий жилет, оторвала погон. Второму полицейскому женщина тоже оторвала погон, порвала рукав куртки, да еще и поцарапала лица правоохранителей ногтями. А потом пыталась сорвать видеорегистратор из патрульной машины.
Позже эксперт зафиксировал у полицейских множественные ссадины и кровоподтеки. Кроме того, их версию подтвердили семь видеофайлов с видеорегистраторов. Хотя сама она вину отрицала.
В итоге за применение насилия к представителям власти суд Большеглушицкого района приговорил женщину к штрафу в 20 тыс. рублей. Но областной суд снизил штраф до 5 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.