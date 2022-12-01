В Самарской области женщина заплатит 5 тыс. руб. за расцарапанные лица полицейских и сорванные погоны

Самарский областной суд пересмотрел приговор в отношении гражданки Соловьевой. Женщину обвинили в нападении на нескольких полицейских.

Как рассказывают потерпевшие, они находились на дежурстве и увидели стоящий на дороге заведенный автомобиль. Начали приближаться, но авто вдруг стало быстро удаляться - будто водитель хотел сбежать.

"Включив сирену и проблесковые маяки, поехали за ним. В какой-то момент водитель не справился с управлением, не вписался в поворот и въехал в снежный вал, после чего машина остановилась. Мы подъехали к автомобилю. Водитель автотранспортного средства выбежал из машины и попытался скрыться", - вспоминали правоохранители в суде.

Выяснилось, что, кроме водителя, в авто было три пассажира, в том числе супруга водителя. Она подошла к полицейскому, схватила его за обмундирование и стала трясти, толкнула в грудь, а потом разорвала его светоотражающий жилет, оторвала погон. Второму полицейскому женщина тоже оторвала погон, порвала рукав куртки, да еще и поцарапала лица правоохранителей ногтями. А потом пыталась сорвать видеорегистратор из патрульной машины.

Позже эксперт зафиксировал у полицейских множественные ссадины и кровоподтеки. Кроме того, их версию подтвердили семь видеофайлов с видеорегистраторов. Хотя сама она вину отрицала.

В итоге за применение насилия к представителям власти суд Большеглушицкого района приговорил женщину к штрафу в 20 тыс. рублей. Но областной суд снизил штраф до 5 тыс. рублей.