16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работа сызранского художника представлена на выставке в Совете Федерации В честь дня рождения музей Алабина проведет серию мастер-классов и лекций В Художественном музее откроется выставка Галины Шемяковой "Уроки левитации" В доме Маштакова завершается подготовка к открытию галереи "Заварка" Клуб Третьяковки в Самаре посетит художник Николай Полисский

Музеи и выставки Культура

Работа сызранского художника представлена на выставке в Совете Федерации

СЫЗРАНЬ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии международного дня инвалидов в Совете Федерации открылась выставка картин "Россия — мир неограниченных возможностей". В экспозиции представлены работы художников с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями из разных регионов России. В состав экспозиции вошла и работа жителя Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Произведение Виталия Варламова называется "Спасем великий и могучий русский язык". Работа отражает проблему чистоты русского языка. По мнению автора, в настоящее время в родном языке часто используются англицизмы, что не может не вызывать тревогу.

Художник живет в Сызрани, у него отсутствует слух. Виталий учился на дизайнера и художника-графика. Сейчас он работает художником в Сызранском краеведческом музее, увлекается компьютерной графикой, создает плакаты различной тематики с использованием компьютерных программ.

На открытии выставки заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что мероприятия, призванные привлечь внимание к решению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья, стали доброй традицией в верхней палате российского парламента.

Такая выставка проходит уже в третий раз. В этом году на ней представлены картины художников из 25 субъектов РФ.

"Для многих из них творчество является ключевым способом коммуникации, поэтому картины обладают особой ценностью. Они полны авторской энергии и глубоких чувств. Создание безбарьерной среды для граждан с ограничениями по здоровью является одной из приоритетных задач Совета Федерации. Выставка в очередной раз продемонстрировала их безграничные возможности и широкий творческий потенциал, реализация которого зависит, в том числе от нашей общей поддержки", — сказала вице-спикер СФ.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что 30 лет назад ООН провозгласила Международный день инвалидов. "Наша страна проделала большой путь по организации работы с людьми с ограниченный возможностями здоровья, для создания достойной комфортной среды для них. Эти люди подают нам пример мужества и силы",  отметил вице-спикер СФ.

По мнению сенатора от Самарской области Андрей Кислова, для художников с ограниченными возможностями важно не только самовыражение в своем творчестве, но и возможность представить свои произведения публике: "Творческая самореализация помогает им преодолевать препятствовать и вдохновляет на новые шаги вперед. Уверен, что в будущем у каждого из них будет еще не одна выставка", — отметил парламентарий.

В открытии выставки приняли участие сенаторы, президент Благотворительного фонда "Неограниченный мир" Елена Гудович, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, представители Министерства культуры России, Герой Советского Союза, насельник Высокопетровского монастыря, инок Киприан, художники.

Открывшуюся в СФ выставку поддержало агентство Россотрудничество, поэтому в 2023 году работы отправятся в "Русские дома" за рубежом — в Казахстан, Армению и Узбекистан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1