В Самарской области возбудили 44 дела по зарплатным долгам

В Самарской области с начала года возбуждено 44 уголовных дела о невыплате заработной платы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что вопросы состояния законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда традиционно являются одними из приоритетных направлений работы органов прокуратуры области.

Всего за 11 месяцев прокуратурой региона выявлено 9328 нарушений закона в сфере оплаты труда. По ним принесено 246 протестов, в суды направлено 2720 заявлений, 412 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 574 — к административной.

На 1 ноября по оперативным данным прокуроров на территории области имелось 35 предприятий с долгами по зарплате на сумму 166,7 млн рублей. При этом по сведениям Самарастата в регионе лишь одна такая организация, задолжавшая 3,2 млн рублей.

Прокуратурой области прокуроры районного звена, на поднадзорной территории которых находятся предприятия-должники, ориентированы на еженедельный мониторинг динамики задолженности. Указанная работа позволила с начала года добиться снижения задолженности по заработной плате на сумму 189,5 млн руб., а из реестра должников исключены более 40 предприятий.

Так, при участи прокуратуры Кинель-Черкасского района погашена задолженность перед работниками ООО "Тимашевская птицефабрика" в размере свыше 9 млн руб., а прокуратура Центрального района Тольятти добилась выплат более 7 млн руб. задолженности ООО ЧОО "Алмаз".

В облпрокуратуре отмечают, что на постоянном контроле находятся вопросы трудовой занятости населения, особенно в условиях санкционной политики недружественных государств и связанной с ней приостановки или прекращении деятельности отдельных компаний.

Прокурорами выявлялись нарушения порядка ознакомления и не ознакомление с приказом о введении режима простоя, несообщение в органы службы занятости о предстоящем высвобождении.

Другой актуальной сферой надзорной деятельности в сфере соблюдения трудовых прав граждан в ведомстве называют выявление "серых" схем оплаты труда.

В рамках совместной работы с налоговыми и иными уполномоченными органами с начала года прокуратурой области выявлено 944 нарушения трудового законодательства при расчетах заработной платы с использованием "серых" ("конвертных") схем. По таким фактам возбуждено 17 уголовных дел. Также в суды направлено 199 исков, 167 лиц привлечены к административной ответственности.