Эксперты ЭИСИ оценили меры поддержки военнослужащих и их семей в Самарской области

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) презентовал новый доклад из серии "Регионы в условиях мобилизации". В материале собраны региональные практики сопровождения частичной мобилизации в Самарской области и комплексный анализ региональных мер поддержки военнослужащих и их близких.

Эксперты обратили внимание на способность региональных властей генерировать уникальные инициативы по поддержке военнослужащих и их семей. Так, Самарская область стала первым регионом страны, в котором анонсировали введение системы социальных паспортов для семей мобилизованных граждан. В настоящее время тестируется также специальная цифровая платформа, которая позволит сделать социальные паспорта электронными и обеспечить более оперативное принятие решений о мерах поддержки.

Помимо этого, эксперты отметили высокую степень личной включенности главы региона Дмитрия Азарова в сопровождение частичной мобилизации. Он как губернатор новой волны регулярно общается с военнослужащими и их близкими, выявляет актуальные запросы и на их основании принимает соответствующие управленческие решения.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына выразила убежденность, что Самарская область - пример близости власти к людям и способности губернаторской команды генерировать нестандартные управленческие идеи. "Спектр региональных практик по сопровождению частичной мобилизации включает в себя как типичные для разных субъектов страны решения, так и уникальные инициативы. Система электронных социальных паспортов семей военнослужащих, решение о беспрецедентном снижении размера арендной платы для мобилизованных предпринимателей - примеры тех самых уникальных инициатив, которые дает Самарская область. В условиях нестандартного контекста крайне важна способность властей предлагать нешаблонные инициативы", - отметила эксперт.

Помимо прочего, Самарская область - инициатор проектов, нацеленных на сплочение граждан и моральную поддержку военнослужащих. Так, Дмитрий Азаров презентовал президенту России Владимиру Путину региональный фотопроект "Жены героев". В фокусе проекта - портретные фотографии жен военнослужащих в мундирах супругов, сопровожденные отрывками из писем на фронт. Глава государства оценил инициативу самарских женщин, а сам проект получил известность и общественную поддержку и за пределами области.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подчеркнул, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров успешно реализует ключевые задачи глав регионов по сопровождению частичной мобилизации, среди которых контроль над ее ходом и поддержка семей. "Отдельно отмечу человеческий аспект, личную включенность губернатора в процессы вокруг частичной мобилизации. Кроме этого, Азаров, как и многие губернаторы ЦФО, активен в выездах к местам подготовки и обучения резервистов", - добавил эксперт.

Общественник, директор молодежного сообщества "За Волгу" Олег Ломаев обратил внимание на высокую степень включенности жителей Самарской области в процесс поддержки мобилизованных и их семей. "Гражданское общество в рамках данного процесса представляет собой огромную силу, которая действует ради единой цели и заветного результата. Большинство людей помогает в зависимости от своих возможностей.", - поделился он.

С полным текстом доклада о Самарской области в режиме мобилизации можно ознакомиться в Telegram-канале ЭИСИ.