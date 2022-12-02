"ЭнергосбыТ Плюс" наградил победителей акции "Осенний марафон"

В офисе обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" прошло торжественное награждение победителей акции "Осенний марафон". 30 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили стильные зонты и накидки от дождя.

Напомним, клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" предлагалось в течение октября оплатить тепловую энергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием также являлось отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

"Данная акция привлекла внимание свыше 12 тысяч горожан. Мы благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу!" — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

"Я стараюсь не копить долгов за коммунальные платежи, часто оплачиваю тепло и горячую воду авансом. На этот раз была приятно удивлена, обнаружив себя в числе победителей акции. Спасибо большое за подарок от энергокомпании!" — поделилась жительница Самары, победитель акции Татьяна Рубцова.

Уточнить лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "Осенний марафон", можно на официальном сайте энергокомпании.