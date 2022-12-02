"ЭнергосбыТ Плюс" наградил победителей акции "Осенний марафон"

В офисе обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" прошло торжественное награждение победителей акции "Осенний марафон". 30 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили стильные зонты и накидки от дождя.
Напомним, клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" предлагалось в течение октября оплатить тепловую энергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием также являлось отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.
"Данная акция привлекла внимание свыше 12 тысяч горожан. Мы благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу!" — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
"Я стараюсь не копить долгов за коммунальные платежи, часто оплачиваю тепло и горячую воду авансом. На этот раз была приятно удивлена, обнаружив себя в числе победителей акции. Спасибо большое за подарок от энергокомпании!" — поделилась жительница Самары, победитель акции Татьяна Рубцова.
Уточнить лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "Осенний марафон", можно на официальном сайте энергокомпании.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа