Содержание дорог в Самарском районе города обойдется в 91 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии опубликовал очередной лот, связанный с выполнением работ по содержанию автомобильных дорог в Самаре. Новый конкурс касается Самарского района.

Начальная цена контракта составляет 91,07 млн рублей. Подрядчика определят в середине декабря. Сроки исполнения контракта — с 1 января 2023 г. по 31 июля 2023 г.

Ранее ведомство объявило конкурс на содержание дорог в остальных районах города. Так, на Кировский район выделено 224 млн рублей, на остальные семь — Куйбышевский, Железнодорожный, Советский, Ленинский, Красноглинский, Промышленный и Октябрьский — 895,9 млн рублей.