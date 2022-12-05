Новая котельная "Т Плюс" обеспечит теплом свыше 36 тысяч жителей Куйбышевского района Самары

Генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов провели рабочую встречу на площадке строительства водогрейной котельной в Куйбышевском районе Самары. Мероприятие прошло при участии главы г. о. Самары Елены Лапушкиной, представителей профильных ведомств.

Реализация проекта стала возможной благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более 300 домов, а также качественные услуги для организаций района.

В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания, организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована, для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

"Строительство котельной в Куйбышевском районе — очередной важный этап в рамках сотрудничества "Т Плюс" с регионом. Вместе мы развиваем и модернизируем систему теплоснабжения, повышаем надежность и качество услуг, а также создаем комфортные условия для жизни тысяч людей и работы предприятий", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Новый источник заменит устаревшую котельную, практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году. Большая современная котельная обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов Куйбышевского района", — подытожил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.