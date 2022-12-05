Новая котельная "Т Плюс" обеспечит теплом свыше 36 тысяч жителей Куйбышевского района Самары

Генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов провели рабочую встречу на площадке строительства водогрейной котельной в Куйбышевском районе Самары. Мероприятие прошло при участии главы г. о. Самары Елены Лапушкиной, представителей профильных ведомств.
Реализация проекта стала возможной благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более 300 домов, а также качественные услуги для организаций района.
В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания, организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована, для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
"Строительство котельной в Куйбышевском районе — очередной важный этап в рамках сотрудничества "Т Плюс" с регионом. Вместе мы развиваем и модернизируем систему теплоснабжения, повышаем надежность и качество услуг, а также создаем комфортные условия для жизни тысяч людей и работы предприятий", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.
"Новый источник заменит устаревшую котельную, практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году. Большая современная котельная обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов Куйбышевского района", — подытожил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа