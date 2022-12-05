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Общество

На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой возобновлено движение по одной полосе

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 декабря, начинает свое движение полоса по направлению "в город" по ул. Ново-Садовой к Полевой.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, движение перекрыто из-за строительства новой станции метро "Театральная". 

По словам специалистов, место производства работ проходило прямо по краю проезжей части, сейчас забор "отодвинулся" внутри самого перекрестка, освободив тем самым полноценную четырехметровую полосу.

Отметим также, что в настоящее время пешеходный переход через ул. Полевую работает в режиме без светофора. Однако позднее пешеходный светофор здесь появится снова — когда движение откроют частично по улицам Полевой или Ново-Садовой — для регулировки пересечения автомобильных и пешеходных потоков.

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