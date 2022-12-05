Волонтеры передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости

Сегодня в России отмечают День добровольца (волонтера). В Самарской области в волонтерском движении задействовано более 150 тыс. человек. Сегодня добровольцы большую помощь оказывают бойцам, которые принимают участие в спецоперации, а также их семьям в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. С каждым днем участников масштабного движения становится все больше.

Так, одно из автотранспортных предприятий Самары передало на фронт автомобиль ЗиЛ. Это совершенно новый автомобиль, без пробега, рассказывают на предприятии. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для проведения любых работ, в том числе, и военных, поясняют специалисты и подчеркивают, что будут только рады, если хоть немного таким образом помогут самарским ребятам.

В дополнение к грузовику передают и прицеп. Небольшую модернизацию грузовика проведут участники волонтерского движения САМБАТ.

"Установим современные аккумуляторы, будем модернизировать систему зажигания. Посмотрим, что мы еще сможем сделать для того, чтобы эта машина была более живучей", — рассказывает организатор волонтерской группы САМБАТ Виктор Романов.

После этого автомобиль отправится в зону проведения специальной военной операции. Также на нем планируют доставить гуманитарную помощь бойцам.

Напомним, в регионе продолжает работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Стать добровольцем сегодня может каждый. Активное участие в акции принимают и "Волонтеры Победы". По итогам годового рейтинга самарское региональное отделение движения "Волонтеры Победы" стало абсолютным победителем среди регионов с численностью населения более 2 млн. человек.

В Самарской области уделяют большое внимание развитию добровольчества. Губерния на протяжении пяти лет подряд одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" и входит в тройку субъектов-лидеров. Кроме того, в области действует многофункциональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области. Сегодня он считается одним из лучших в стране.