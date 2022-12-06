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Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти построят центр правопорядка

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который спроектирует и построит центр правопорядка в Тольятти.

Начальная цена контракта составляет 214,89 млн рублей. Победитель торгов определится после 8 декабря. Сроки исполнения контракта с 20 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

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Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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