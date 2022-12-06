В Тольятти построят центр правопорядка

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который спроектирует и построит центр правопорядка в Тольятти.
Начальная цена контракта составляет 214,89 млн рублей. Победитель торгов определится после 8 декабря. Сроки исполнения контракта с 20 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!