От хобби до бизнеса: как многодетная мать из Сергиевска стала "Женщиной года в АПК"

Руководитель семейной сыроварни "СырКО" из Сергиевска Екатерина Коршикова стала серебряным призером премии "Женщина года в АПК 2022", в номинации импортозамещение. Номинанты были названы на ежегодном форуме "Женщины в агробизнесе". Екатерина рассказала корреспонденту "Волга Ньюс", как зарождался и развивался семейный бизнес.

В сферу АПК Екатерина пришла семь лет назад, когда семья Коршиковых переехала из квартиры в частный дом. Екатерина с самого детства была знакома с подсобным хозяйством, потому что ее родители держали коров. В ожидании третьего ребенка было принято решение обзавестись не только большим домом, но и скотом - так появились куры, утки, козы и первая корова.

"Пока я была в декретном отпуске и шло строительство дома, хотела помочь финансово своему мужу. Пришла к такому решению, что мне нужен дополнительный доход, поэтому на свой юбилей я попросила его подарить мне корову, чтобы я могла продавать молочную продукцию", — рассказывает хозяйка.

Тогда же у нее появилось желание научиться варить сыр.

"Обучалась самостоятельно, изучив большое количество видеороликов на YouTube. Записывала, отмечала что-то для себя, стали пробовать. Один вид попробовали, затем другой и просто влюбились. Хобби переросло в то, что приносит нам заработок", — вспоминает Екатерина Коршикова.

Так, в 2019 г. начала работу семейная сыроварня. Екатерина с мужем изучили все нюансы приготовления крафтового сыра, экспериментировали на кухне и в скором времени появилась первая головка сыра. Семья стала угощать плодами своих экспериментов родственников и друзей. Это сработало как сарафанное радио, и, так появился семейный бизнес по производству сыра "СырКо".

Весь процесс — от дойки и уборки и до доведения конечного продукта до клиентов, выполнялся лично супругами.

"Я поняла для себя то, что не хочу выходить в банковскую сферу, несмотря на то, что там проработала более восемнадцати лет. Раз наш продукт так востребован, то не можем мы это дело бросить. Решила полностью уйти в эту сферу, а где-то через год у нас уже было четыре коровы и стало тяжело справляться. Мой муж ушел с основного места работы. Тогда вместе приняли решение, что купим участок в Павловке и будем строить там ферму. Нашли работника, для ухода за скотиной. Мы же решили сосредоточиться на производстве и реализации продукции", — говорит Екатерина.

В 2021 г. Коршиковым удалось удвоить поголовье - были куплены коровы швицкой породы, чье молоко считается наиболее сыропригодным. В итоге выросли как объемы производства сыров, так и их качество.

Для развития хозяйства семья взяла 250 тыс. руб. по социальному контракту. На эти деньги были приобретены две коровы и танк охладитель молока на 100 литров. Все остальное было куплено и построено на собственные средства.

Сейчас семейный бизнес полностью перешел в переработку. Семья переехала в Кинель-Черкассы, где сельским хозяйством занимаются большее количество людей, и есть выбор молока. Коршиковы изготавливают 15 видов сыра, среди них есть как авторские, так и классические европейские. Наибольшим спросом пользуется сыр камамбер.

Заявку на конкурс Екатерина отправила по подсказке секретаря общественного совета Сергиевска Елены Климовой. Благодаря поддержке односельчан, она одержала победу.

"Свои земельные участки можно использовать не только для зоны барбекю и бассейнов, как это сейчас и модно, но и использовать для ведения личного подсобного хозяйства. Это не только обеспечит семью натуральными продуктами, но и будет способствовать развитию сельского хозяйства. И тогда никакие запреты и санкции нам не страшны", — говорит Екатерина.