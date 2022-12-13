Где взять денег под Новый год?

Сервис займов "Ваш инвестор" приготовил выгодное решение для автомобилистов.

Перед Новогодними праздниками каждый старается спланировать траты так, чтобы денег хватило и на праздничный стол, и на развлечения, и на ежедневные потребности. Но часто предусмотреть все расходы не получается и приходится искать источник заемных средств. Вносят свои коррективы и длительные выходные, когда кредитные учреждения закрыты и оформить кредит становится непросто.

Чтобы быстро и с минимальными усилиями выйти из такой ситуации, необходимо знать, где и как можно получить деньги в Новый год.

Для владельцев автомобилей есть отличное решение — займ под залог в "Ваш инвестор". Компания более 10 лет работает на Российском рынке, услугами сервиса ежегодно пользуются тысячи человек, более 55% из которых стали постоянными клиентами. Офисы компании действуют в 20 городах России от Иркутска до Сочи.

Чтобы получить займ, достаточно паспорта и ПТС автомобиля — так как займ выдается под залог, кредитная история и официальное трудоустройство не имеют значения. Цели займа могут быть абсолютно любыми как для личных нужд, так и для бизнеса. При получении займа под залог транспорта можно выбрать тариф "под ПТС", при котором автомобиль остается в пользовании собственника.

Заявку на займ можно оставить на сайте vashinvestor.ru, не выходя из дома. Предварительное рассмотрение займет совсем немного времени, а процесс подписания договора занимает не более часа.

Заём под авто — это абсолютно безопасно. Отношения заёмщика и сервиса займов "Ваш инвестор" регулируются прозрачным договором, информация о залоге попадает в официальный реестр, а деятельность компании осуществляется в строгом соответствии с законодательством и регулируется Центробанком.

Сервис займов "Ваш инвестор" желает всем Россиянам уютного Нового года и хорошего настроения!