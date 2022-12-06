Самарцы пошили универсальные плащ-палатки для бойцов СВО

Жители Самары продолжают оказывать поддержку землякам — бойцам СВО. Участники проекта "Территория моды" пошили военным универсальные плащ-палатки. Об этом сообщает "КП-Самара" со ссылкой на фонд "Звезда и Лира".
"Полным ходом идет пошив плащей для наших военных. Легкий плащ шьем из Оксфорд 210 с пу пропиткой. Швы проклеиваем. Первая партия плащей далась сложнее и дольше, чем планировали, но дело налаживается", — поделился на своей странице в соцсети директор компании "Территория моды" Виталий Сылка.
Плащ можно использовать поверх амуниции, в качестве навеса или палатки. У него есть нагрудный карман, который одновременно является подсумкой. Когда необходимость в плаще отпадает, его можно легко сложить в этот компактный чехол.
По словам Виталия, сейчас в разработке находится вариант усиленного плаща из Оксфорд 600. Образцы уже прошли тестирование в реальных условиях. Осталось только внести доработки в документацию.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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