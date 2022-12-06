Два юных самарца получили большие сроки в колонии за жестокое убийство

Самарский областной суд вынес приговор двум молодым людям, которых признали виновными в убийстве, разбое, грабеже и кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2020 г. парни, которым едва исполнилось 18 лет, выпивали и поссорились с третьим собутыльником. Они избили оппонента, оттащили в мусорный контейнер, прыгали на жертве, а потом забрали его куртку и ценные вещи. В результате потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление, убийцы закрыли тело погибшего пакетами с мусором и обломками дивана.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 16 с половиной годам, а второго - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.