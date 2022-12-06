Два юных самарца получили большие сроки в колонии за жестокое убийство

Самарский областной суд вынес приговор двум молодым людям, которых признали виновными в убийстве, разбое, грабеже и кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2020 г. парни, которым едва исполнилось 18 лет, выпивали и поссорились с третьим собутыльником. Они избили оппонента, оттащили в мусорный контейнер, прыгали на жертве, а потом забрали его куртку и ценные вещи. В результате потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление, убийцы закрыли тело погибшего пакетами с мусором и обломками дивана.
Суд приговорил одного из обвиняемых к 16 с половиной годам, а второго - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.