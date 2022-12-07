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ЖКХ и благоустройство Общество

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как прошел очередной непростой для коммунальщиков год, оправдались ли самые мрачные прогнозы, связанные с началом СВО, и в каком настроении коммунальщики встречают зиму? О том, как работают управляющие компании в новых условиях, рассказал в своем интервью порталу "Волга Ньюс" директор УК "Коммунресурс" Леонид Пугачев.

Фото: предоставлено УК "Коммунресурс"

— Как компания подготовилась к нынешней зиме?

— Точно так же, как ко всем предыдущим. Сделали запасы ремонтных материалов, закупили достаточное количество химических реагентов для борьбы с гололедицей, песчано-солевой смеси, развезли ее по жилищно-эксплуатационным участкам.

Запас сделан из расчета долгосрочного прогноза погоды, его хватит до конца января — начала февраля. При необходимости докупим.

— Все ли успели отремонтировать?

— Все виды работ мы практически сделали. До конца года работать почти целый месяц, так что, надеемся, успеем полностью выполнить план текущего ремонта по всем нашим домам. Многие материалы и услуги подорожали, поэтому нам пришлось подкорректировать объемы текущего ремонта, исходя из наличия средств, которые собирают жители на оплату услуг ЖКХ.

— Как прошло начало отопительного сезона?

— Сезон стартовал на редкость гладко. Мы запустили отопление в дома практически без аварий. Не было крупных аварий и со стороны ресурсоснабжающих организаций. Если порывы и отключения у них были, то мы достаточно быстро их устраняли.

— Чувствуется ли в сфере ЖКХ нехватка специалистов и техники?

— Как и во все времена. Мы с удовольствием примем на работу сварщиков, слесарей-сантехников, штукатуров, маляров, кровельщиков. Всего у нас и в подрядных организациях на СВО отправились несколько десятков человек. В определенный период это создало нам сложности, но кого-то уже заменили, кого-то заменим в ближайшее время.

Например, в один день были мобилизованы сразу пятеро лифтеров в организации, которая обслуживает лифтовое хозяйство. Ни за неделю, ни за две их не заменишь, а лифты обслуживать надо ежедневно. Если человек застрял, то ему все равно — есть у тебя сотрудники или нет. Проблему кадров решаем.

— Какую помощь компания оказывает мобилизованным и их семьям?

— У нас в области работает штаб, который рассматривает все вопросы, связанные с семьями мобилизованных, в том числе бытовые. Оттуда к нам поступают заявки от родственников мобилизованных, если им что-то необходимо подправить, подремонтировать. Как раз сегодня мы устраняли неполадки в системе подъездного отопления.

 

— Сказывается ли ситуация на собираемости платежей за коммунальные услуги?

— Я бы не сказал. Сейчас в этом вопросе ситуация более спокойная, чем в пандемию. Тогда некоторые потребители услуг просто переставали платить за коммуналку. Сейчас тоже есть проседание в собираемости, но не критичное. Тогда снижение доходило до 55-60%. Сейчас в худшем случае до 80%, в основном — до 90%. В идеале должно быть 97-98%.

— Это как-то повлияло на график обслуживания МКД? Пришлось ли сокращать какие-либо виды работ?

— Есть минимальный перечень работ, который мы обязаны делать. По текущему ремонту могут быть корректировки — материалы выросли в цене, а денег не особо прибавилось. Нам остается только экономить, пересмотрев план. Исходя из финансовых возможностей, допускается использование других материалов. В приоритете оставим все, что связано с безопасностью: кровля, инженерные коммуникации, электроснабжение, а часть отложим на будущее.

— Какие заметные события произошли в сфере ЖКХ в этом году?

— Стартовала программа по замене лифтового оборудования, по которой планируется заменить около 1500 лифтов. Раньше у нас менялось порядка десятка — нескольких десятков лифтов в год, а эксплуатационный срок изжили несколько сотен. Всего в городе нуждаются в замене около 3,5 тысяч лифтов, они проработали более 25 лет. Многие из них построены еще в республиках бывшего СССР. Уже нет заводов, которые их строили, нет запчастей, так что нам приходилось подбирать аналоги. Программа решит проблему лифтового хозяйства.

Гид потребителя

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