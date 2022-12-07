Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Как прошел очередной непростой для коммунальщиков год, оправдались ли самые мрачные прогнозы, связанные с началом СВО, и в каком настроении коммунальщики встречают зиму? О том, как работают управляющие компании в новых условиях, рассказал в своем интервью порталу "Волга Ньюс" директор УК "Коммунресурс" Леонид Пугачев.
— Как компания подготовилась к нынешней зиме?
— Точно так же, как ко всем предыдущим. Сделали запасы ремонтных материалов, закупили достаточное количество химических реагентов для борьбы с гололедицей, песчано-солевой смеси, развезли ее по жилищно-эксплуатационным участкам.
Запас сделан из расчета долгосрочного прогноза погоды, его хватит до конца января — начала февраля. При необходимости докупим.
— Все ли успели отремонтировать?
— Все виды работ мы практически сделали. До конца года работать почти целый месяц, так что, надеемся, успеем полностью выполнить план текущего ремонта по всем нашим домам. Многие материалы и услуги подорожали, поэтому нам пришлось подкорректировать объемы текущего ремонта, исходя из наличия средств, которые собирают жители на оплату услуг ЖКХ.
— Как прошло начало отопительного сезона?
— Сезон стартовал на редкость гладко. Мы запустили отопление в дома практически без аварий. Не было крупных аварий и со стороны ресурсоснабжающих организаций. Если порывы и отключения у них были, то мы достаточно быстро их устраняли.
— Чувствуется ли в сфере ЖКХ нехватка специалистов и техники?
— Как и во все времена. Мы с удовольствием примем на работу сварщиков, слесарей-сантехников, штукатуров, маляров, кровельщиков. Всего у нас и в подрядных организациях на СВО отправились несколько десятков человек. В определенный период это создало нам сложности, но кого-то уже заменили, кого-то заменим в ближайшее время.
Например, в один день были мобилизованы сразу пятеро лифтеров в организации, которая обслуживает лифтовое хозяйство. Ни за неделю, ни за две их не заменишь, а лифты обслуживать надо ежедневно. Если человек застрял, то ему все равно — есть у тебя сотрудники или нет. Проблему кадров решаем.
— Какую помощь компания оказывает мобилизованным и их семьям?
— У нас в области работает штаб, который рассматривает все вопросы, связанные с семьями мобилизованных, в том числе бытовые. Оттуда к нам поступают заявки от родственников мобилизованных, если им что-то необходимо подправить, подремонтировать. Как раз сегодня мы устраняли неполадки в системе подъездного отопления.
— Сказывается ли ситуация на собираемости платежей за коммунальные услуги?
— Я бы не сказал. Сейчас в этом вопросе ситуация более спокойная, чем в пандемию. Тогда некоторые потребители услуг просто переставали платить за коммуналку. Сейчас тоже есть проседание в собираемости, но не критичное. Тогда снижение доходило до 55-60%. Сейчас в худшем случае до 80%, в основном — до 90%. В идеале должно быть 97-98%.
— Это как-то повлияло на график обслуживания МКД? Пришлось ли сокращать какие-либо виды работ?
— Есть минимальный перечень работ, который мы обязаны делать. По текущему ремонту могут быть корректировки — материалы выросли в цене, а денег не особо прибавилось. Нам остается только экономить, пересмотрев план. Исходя из финансовых возможностей, допускается использование других материалов. В приоритете оставим все, что связано с безопасностью: кровля, инженерные коммуникации, электроснабжение, а часть отложим на будущее.
— Какие заметные события произошли в сфере ЖКХ в этом году?
— Стартовала программа по замене лифтового оборудования, по которой планируется заменить около 1500 лифтов. Раньше у нас менялось порядка десятка — нескольких десятков лифтов в год, а эксплуатационный срок изжили несколько сотен. Всего в городе нуждаются в замене около 3,5 тысяч лифтов, они проработали более 25 лет. Многие из них построены еще в республиках бывшего СССР. Уже нет заводов, которые их строили, нет запчастей, так что нам приходилось подбирать аналоги. Программа решит проблему лифтового хозяйства.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа