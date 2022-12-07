Игорь Комаров: ЦУР стали неотъемлемыми элементами в госуправлении

В Нижнем Новгороде прошел окружной семинар для представителей всех регионов ПФО. Госслужащие, курирующие внутреннюю и информационную политику, совместно с руководителями Центров управления регионами обсудили вопросы взаимодействия с учетом актуальной федеральной повестки.

Среди новых вызовов - повышение качества обратной связи с жителями в интернете, перестройка форматов интернет-коммуникаций с учетом изменения медиапотребления. По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, общая цель органов власти и ЦУР - обеспечить открытый диалог и оперативную реакцию на проблемы, о которых жители пишут в интернете.

"На встрече с партнерами из "Диалога" я обозначил, что ЦУР стал значимым элементом в процессе госуправления. Скоординировать работу органов власти и Центров в полном объеме нам помогают такие окружные мероприятия - это мощный импульс к совместному развитию. В наше время, когда повестка меняется особенно быстро, важно видеть единую картину происходящего и всем регионам действовать консолидированно. Необходимо делать акцент на постоянной работе с людьми и корректировать системные решения с учетом обратной связи", - отметил Игорь Комаров.

В рамках рабочей встречи с Игорем Комаровым глава АНО "Диалог Регионы", головной организации, курирующей ЦУР, Владимир Табак отметил лидирующие позиции регионов Приволжья. Так, Cамарская, Ульяновская, Нижегородская области, Пермский край стали пилотными регионами, где были заведены госпаблики органов власти. Опыт этих регионов в значительной степени оказал влияние на становление системы, масштабированной на всю страну.

"Приволжский округ - один из самых сильных в стране по работе в интернете. Сегодня в одном из регионов округа реализуется пилотный проект - комплексный аналитический центр. Задача - усиление аналитики Центров отраслевой экспертизой, переход от работы с информационными угрозами к системным управленческим рекомендациям. Срез ситуации в регионе должен быть доступен управленцам территории в любой момент времени по любому вопросу", - сказал Владимир Табак.

По словам спикера, с начала года все ЦУР ПФО обработали более 827 тыс. инцидентов в соцсетях. Это почти на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Органы власти Самарской области уже более трех лет активно работают с обратной связью в соцсетях, стараясь оперативно отвечать на жалобы жителей.

"С появлением ЦУР в регионе выросло количество сообщений, которые берут в работу исполнители на местах. При содействии самарского Центра управления регионом за два года число отработанных сообщений жителей в соцсетях и на Госуслугах выросло до 600 тысяч. Это огромный массив, очень большая и нужная работа, позволяющая выстраивать максимально эффективное общение между органами власти и людьми, делать его простым, понятным и доступным для каждого", - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин.

ЦУР работают в тесном партнерстве и тесном взаимодействии с органами власти, предлагая системные решения проблем. Только за 2022 год в ПФО принято более 180 управленческих решений на основе аналитики ЦУР. В том числе в Самарской области - порядка 20.

Кроме того, Центры управления регионами стали важным инструментом коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей и разъяснять актуальные темы по запросу пользователей.

"За год ЦУР Самарской области провел порядка 30 прямых эфиров. Министры, руководители федеральных и региональных ведомств, главы городов и районов отвечали на вопросы, которые жители задают в социальных сетях. То есть затрагивают именно те темы, которые волнуют людей здесь и сейчас, - прокомментировал руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - Сейчас, во времена цифровых технологий, человеку не нужно писать письма и идти с ними в какое-либо ведомство. Достаточно написать сообщение в соцсетях, и гарантированно человек получит ответ от компетентных органов власти".

Помимо обратной связи, которую люди транслируют в соцсетях, ЦУР предоставляет региональной власти результаты социологических исследований. Специалисты ЦУР проводят как количественные (онлайн-опросы), так и качественные (фокус-группы) исследования. Темы региональных исследований определяются, исходя из актуальной повестки региона: транспортная ситуация, благоустройство, внутренний туризм и другие. Этот инструмент очень востребован, он дает объективную оценку мнения населения по заданным темам.