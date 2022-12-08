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Суды Происшествия

Чиновник, попавшийся на взятке в 1,2 млн руб., приговорен к 8 годам колонии

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заместитель руководителя государственного автономного учреждения получил 1,2 млн руб. за содействие в заключении государственного контракта в рамках закупочных процедур на поставку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы города.

18 марта 2021 г. подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области. На основании переданных УФСБ материалов региональный СУ СК РФ завел уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

28 ноября 2022 г. Советским районным судом Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также штрафу в размере 3,6 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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