Чиновник, попавшийся на взятке в 1,2 млн руб., приговорен к 8 годам колонии

В Самаре заместитель руководителя государственного автономного учреждения получил 1,2 млн руб. за содействие в заключении государственного контракта в рамках закупочных процедур на поставку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы города.
18 марта 2021 г. подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области. На основании переданных УФСБ материалов региональный СУ СК РФ завел уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.
28 ноября 2022 г. Советским районным судом Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также штрафу в размере 3,6 млн рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.