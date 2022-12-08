Чиновник, попавшийся на взятке в 1,2 млн руб., приговорен к 8 годам колонии

В Самаре заместитель руководителя государственного автономного учреждения получил 1,2 млн руб. за содействие в заключении государственного контракта в рамках закупочных процедур на поставку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы города.

18 марта 2021 г. подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области. На основании переданных УФСБ материалов региональный СУ СК РФ завел уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

28 ноября 2022 г. Советским районным судом Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также штрафу в размере 3,6 млн рублей.