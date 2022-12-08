В Самарской губернской думе обсудили возможности увеличения доходов местных бюджетов

В среду, 7 декабря, в Самарской губернской думе под председательством Марины Антимоновой состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований в Самарской области. Участники заседания рассмотрели вопросы бюджетной сферы в преддверии нового финансового года.

Заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области - руководитель управления по взаимодействию с муниципальными образованиями Александр Черненко рассказал об участии органов местного самоуправления в реализации Закона Самарской области "Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области".

Законом предусмотрены три формы инициативного бюджетирования: инициативные проекты, общественные проекты, сходы граждан. За 5 лет реализации госпрограммы поддержки инициатив граждан на конкурс поступило 1754 общественные инициативы, из них 1086 стали победителями конкурсного отбора, а 868 общественных инициатив удалось реализовать.

а эти цели из областного бюджета было выделено свыше 1 млрд рублей. Самым продуктивным стал губернаторский проект "СОдействие", с помощью которого было благоустроено пространство десятков городов и сел.

Софинансирование проектов распределяется в среднем так - 15% поступает из местного бюджета, 13% - от физических и юридических лиц. Отметим, что по итогам реализации проекта в 2021 году Самарская область заняла 3 место по стране.

Как рассказал Александр Черненко, лидерами по заявленным проектам за 5 лет стали Ставропольский, Похвистевский, Безенчукский, Шенталинский, Кинельский, Исаклинский, Шигонский, Кинель-Черкасский районы, г. Тольятти, Кировский район г. Самары.

"Антилидеры", которые подали наименьшее количество заявок - г. Чапаевск, г. Похвистнево, Алексеевский район, Ленинский район г. Самары, Елховка, г. Сызрань, Клявлинский район, Промышленный район г. Самары.

По количеству победителей в конкурсах лидерами являются - г. Тольятти, Шенталинский, Ставропольский, Похвистневский, Исаклинский, Безенчукский, Кинельский район, Кировский район г. Самары.

Но пока остаются в стороне некоторые населенные пункты, которые за все время не подали ни единой заявки. Им поможет опыт муниципалитетов-передовиков, а заявки в следующем году можно подавать с 1 января до 1 марта.

Также участники заседания подробно обсудили вопрос об опыте работы муниципальных образований по увеличению доходной части бюджетов в части повышения налоговых и неналоговых поступлений.

О возможных источниках увеличения доходов рассказал руководитель управления доходов и налоговой политики министерства управления финансами Самарской области Сергей Киселев. Для этого необходимо: обновить Единый государственный реестр недвижимости, усилить муниципальный земельный контроль (взыскание платежей за землю), уточнить адреса Федеральной информационной адресной системы, работать с налоговыми органами по оценке эффективности налоговых льгот, провести анализ использования объектов торгово-офисной недвижимости.

"После принятия Закона о бюджете на 2023–2025 годы уместно обсудить, как мы будем его исполнять, учитывая анализ результатов предыдущих периодов. На наш взгляд важно, чтобы депутаты местных сообществ имели грамотное представление о том, что происходит именно сейчас в бюджетной сфере с учетом определенных изменений, вызванных сначала пандемией, а затем - влиянием экономических санкций. Мы услышали подробный анализ о реализации программы инициативного бюджетирования и о возможностях пополнения налоговой базы местных бюджетов. Сегодня каждая территория увидела себя в сравнении с другими: как работает тот или иной муниципалитет по наполнению бюджета, по использованию имущества, какие льготы предоставляются, как учитываются земельные участки, вносятся в кадастр, как с этим каждая территория работает", - отметила по итогам заседания первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.