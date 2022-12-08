В Самарской губернской думе обсудили возможности увеличения доходов местных бюджетов

В среду, 7 декабря, в Самарской губернской думе под председательством Марины Антимоновой состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований в Самарской области. Участники заседания рассмотрели вопросы бюджетной сферы в преддверии нового финансового года.
Заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области - руководитель управления по взаимодействию с муниципальными образованиями Александр Черненко рассказал об участии органов местного самоуправления в реализации Закона Самарской области "Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области".
Законом предусмотрены три формы инициативного бюджетирования: инициативные проекты, общественные проекты, сходы граждан. За 5 лет реализации госпрограммы поддержки инициатив граждан на конкурс поступило 1754 общественные инициативы, из них 1086 стали победителями конкурсного отбора, а 868 общественных инициатив удалось реализовать.
а эти цели из областного бюджета было выделено свыше 1 млрд рублей. Самым продуктивным стал губернаторский проект "СОдействие", с помощью которого было благоустроено пространство десятков городов и сел.
Софинансирование проектов распределяется в среднем так - 15% поступает из местного бюджета, 13% - от физических и юридических лиц. Отметим, что по итогам реализации проекта в 2021 году Самарская область заняла 3 место по стране.
Как рассказал Александр Черненко, лидерами по заявленным проектам за 5 лет стали Ставропольский, Похвистевский, Безенчукский, Шенталинский, Кинельский, Исаклинский, Шигонский, Кинель-Черкасский районы, г. Тольятти, Кировский район г. Самары.
"Антилидеры", которые подали наименьшее количество заявок - г. Чапаевск, г. Похвистнево, Алексеевский район, Ленинский район г. Самары, Елховка, г. Сызрань, Клявлинский район, Промышленный район г. Самары.
По количеству победителей в конкурсах лидерами являются - г. Тольятти, Шенталинский, Ставропольский, Похвистневский, Исаклинский, Безенчукский, Кинельский район, Кировский район г. Самары.
Но пока остаются в стороне некоторые населенные пункты, которые за все время не подали ни единой заявки. Им поможет опыт муниципалитетов-передовиков, а заявки в следующем году можно подавать с 1 января до 1 марта.
Также участники заседания подробно обсудили вопрос об опыте работы муниципальных образований по увеличению доходной части бюджетов в части повышения налоговых и неналоговых поступлений.
О возможных источниках увеличения доходов рассказал руководитель управления доходов и налоговой политики министерства управления финансами Самарской области Сергей Киселев. Для этого необходимо: обновить Единый государственный реестр недвижимости, усилить муниципальный земельный контроль (взыскание платежей за землю), уточнить адреса Федеральной информационной адресной системы, работать с налоговыми органами по оценке эффективности налоговых льгот, провести анализ использования объектов торгово-офисной недвижимости.
"После принятия Закона о бюджете на 2023–2025 годы уместно обсудить, как мы будем его исполнять, учитывая анализ результатов предыдущих периодов. На наш взгляд важно, чтобы депутаты местных сообществ имели грамотное представление о том, что происходит именно сейчас в бюджетной сфере с учетом определенных изменений, вызванных сначала пандемией, а затем - влиянием экономических санкций. Мы услышали подробный анализ о реализации программы инициативного бюджетирования и о возможностях пополнения налоговой базы местных бюджетов. Сегодня каждая территория увидела себя в сравнении с другими: как работает тот или иной муниципалитет по наполнению бюджета, по использованию имущества, какие льготы предоставляются, как учитываются земельные участки, вносятся в кадастр, как с этим каждая территория работает", - отметила по итогам заседания первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.