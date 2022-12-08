Самарчанка заработала условный срок за полученное обманом наследство

Кировский районный суд Самары вынес местной жительнице приговор за мошенничество с наследством. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснили правоохранители, в течение полугода женщина не сообщала о смерти брата его сыну — наследнику. Таким образом она сумела получить деньги умершего — более 253 тыс. рублей.

Суд приговорил самарчанку к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Она возместила ущерб потерпевшему.