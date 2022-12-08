Волонтер из Самарской области награжден Орденом Мужества

В среду, 7 декабря, в Москве завершился международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. На церемонии закрытия вручили Ордена Мужества добровольцам, которые проявили отвагу при проведении специальной военной операции.

Награды от имени главы государства Владимира Путина вручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Их получили российские волонтеры: Юрий Гагарин, Кирилл Макаров, Дмитрий Никонов и житель Самарской области Антон Птичкин.

Антон - руководитель самарской организации страйкбола, волонтер общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана "Наследие". Летом Антон Птичкин, вместе с товарищами доставляя гуманитарную помощь в ДНР, попал под артобстрел в районе города Шахтерск, где получил минно-взрывную травму средней степени тяжести.

Указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, Антон был награжден Орденом Мужества.

"Хочу сказать спасибо всем добровольцам, волонтерам, которые помогали, помогают и будут помогать людям, а также военнослужащим, которые исполняют свой воинский, гражданский долг в СВО, большое спасибо от всего сердца, я убежден, что только мы вместе сможем добиться всех поставленных целей", - отметил доброволец.

Самарская область с самого начала специальной военной операции включилась в работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Общественными организациями, представителями бизнес-сообщества, неравнодушными жителями региона было сформировано и направлено более 80 гуманитарных колонн, 1,5 тыс. т грузов: продуктов, медикаментов, бытовой химии, строительных материалов. Самарцы оказывали поддержку и тем, кто приехал в регион, покинув свои дома из-за постоянных обстрелов.

За готовность откликнуться на призыв о помощи братского народа, неравнодушие к чужой беде жителей региона благодарил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона лично неоднократно бывал на территории ДНР и ЛНР, в городе-побратиме Самарской области - Снежное, встречался с мирными жителями, российскими военнослужащими, которые встали на защиту их жизней, передавал гуманитарную помощь и спецтехнику.

Напомним, международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходил в Москве на этой неделе. Он объединил добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России: волонтеров, представителей крупных НКО, социально ответственного бизнеса, журналистов и блогеров.

От Самарской области на соискание Международной премии #МЫВМЕСТЕ было подано более 900 проектов, из которых свыше 160 заявок прошли процедуру отбора, 3 проекта вышли в финал. Лауреатом стал самарский проект "Том Сойер Фест": Ярмарка домов".