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Самарского экс-министра Гришина осудили в Мордовии за мошенничетсво на 271 млн. рублей Майора из Сызрани лишили звания и отправили в колонию за хищение запчастей к технике ПВО В Самаре вынесли приговор чиновнику из центра спортивных мероприятий Генпрокуратура добивается утяжеления приговора экс-главе РКЦ "Прогресс" Верховный Суд истребовал уголовное дело Сергея Шатило о картельном сговоре

Суды Происшествия

Самарского экс-министра Гришина осудили в Мордовии за мошенничетсво на 271 млн. рублей

САРАНСК. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Саранска осудил за крупное мошенничество экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Как выяснило следствие, Гришин, являвшийся бенефициарным владельцем ПАО КБ "МордовПромСтройБанк", с января 2017 г. по апрель 2021 г. был в организованной группе, похитившей деньги ООО "Корпорация развития Республики Мордовия". Махинаторы продали ООО принадлежащий банку имущественной комплекс "МордовЭкспоЦентр" по завышенной цене — 271 млн. рублей.

Экс-министр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и возместил ущерб. В итоге его дело рассмотрели в особом порядке. Гришина приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 600 тыс.рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело остальных участников группы еще расследуют.

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