Самарского экс-министра Гришина осудили в Мордовии за мошенничетсво на 271 млн. рублей

Ленинский районный суд Саранска осудил за крупное мошенничество экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Как выяснило следствие, Гришин, являвшийся бенефициарным владельцем ПАО КБ "МордовПромСтройБанк", с января 2017 г. по апрель 2021 г. был в организованной группе, похитившей деньги ООО "Корпорация развития Республики Мордовия". Махинаторы продали ООО принадлежащий банку имущественной комплекс "МордовЭкспоЦентр" по завышенной цене — 271 млн. рублей.
Экс-министр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и возместил ущерб. В итоге его дело рассмотрели в особом порядке. Гришина приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 600 тыс.рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовное дело остальных участников группы еще расследуют.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.