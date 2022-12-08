"Т Плюс" повысит качество теплоснабжения с помощью метеостанций

ПАО "Т Плюс" установил пять автономных автоматических метеорологических станций на объектах в Самаре, Тольятти и Сызрани. Данное современное оборудование позволит энергетикам повысить качество мониторинга погодных условий для оперативной регулировки параметров работы тепловой сети.

Метеостанции способны фиксировать целый набор параметров окружающей среды: скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и другие. Оперативно получаемые метеорологические данные позволят менять параметры теплоснабжения в зависимости от динамики температуры наружного воздуха, что положительно скажется на качестве теплоснабжения потребителей компании.

Особое внимание специалисты "Т Плюс" уделили выбору мест размещения метеостанций. Наиболее оптимальные точки были определены совместно с ФГБУ "Приволжское УГМС". В результате в областном центре оборудование было смонтировано на Центральной отопительной котельной, в Тольятти — на базе района тепловых сетей № 1 и на котельной № 2; в Сызрани — на насосной станции по улице Звездной и на ЦТП-29 на улице Губкина. Причем метеостанции снабжены солнечной батареей и встроенными аккумуляторами для автономной работы.

В планах теплоэнергетиков оценить эффективность нового оборудования и в случае необходимости установить дополнительные метеостанции в зоне присутствия "Т Плюс" в Самарской области.