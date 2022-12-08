"Т Плюс" повысит качество теплоснабжения с помощью метеостанций

ПАО "Т Плюс" установил пять автономных автоматических метеорологических станций на объектах в Самаре, Тольятти и Сызрани. Данное современное оборудование позволит энергетикам повысить качество мониторинга погодных условий для оперативной регулировки параметров работы тепловой сети.
Метеостанции способны фиксировать целый набор параметров окружающей среды: скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и другие. Оперативно получаемые метеорологические данные позволят менять параметры теплоснабжения в зависимости от динамики температуры наружного воздуха, что положительно скажется на качестве теплоснабжения потребителей компании.
Особое внимание специалисты "Т Плюс" уделили выбору мест размещения метеостанций. Наиболее оптимальные точки были определены совместно с ФГБУ "Приволжское УГМС". В результате в областном центре оборудование было смонтировано на Центральной отопительной котельной, в Тольятти — на базе района тепловых сетей № 1 и на котельной № 2; в Сызрани — на насосной станции по улице Звездной и на ЦТП-29 на улице Губкина. Причем метеостанции снабжены солнечной батареей и встроенными аккумуляторами для автономной работы.
В планах теплоэнергетиков оценить эффективность нового оборудования и в случае необходимости установить дополнительные метеостанции в зоне присутствия "Т Плюс" в Самарской области.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа