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Муниципалитеты Власть и политика

Департамент строительства Самары возглавил экс-партнер осужденного за расхищение бюджета

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым главой департамента градостроительства Самары стал Василий Чернов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Известно, что Чернов был заместителем главы департамента градостроительства.

По данным ИАС Seldon.Basis, ранее, с 3 февраля 2014 г. по 6 мая 2019 г., Чернов был директором ООО "Агентство по взысканию долгов". Учредителем компании был Денис Фельдблит. Фирму признали банкротом, убытки составили более 438 млн рублей.

Компания при этом выиграла восемь госконтрактов на общую сумму 280 млн руб. на приобретение жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда, где заказчиком выступала администрация Волжского района Самарской области.

Интересно, что по данным реготделения ОНФ, жилье, предоставленное "Агентством по взысканию долгов", было построено с нарушениями. В подвалах стояла вода, температура в домах была +12 градусов.

СМИ ранее сообщали, что эксперты ОНФ проанализировали муниципальный контракт на строительство перечисленных домов на сайте госзакупок. Выяснилось, что администрация пос. Петра Дубрава заключила договор в июне 2015 г. с единственным поставщиком ООО "Агентство по взысканию долгов". При этом активисты обнаружили, что срок исполнения контракта также был нарушен.

По данным ОНФ, некоторое жилье представляло угрозу. Например, с одного из домов упала металлическая конструкция на машину. Чудом не пострадали люди.

Однако под уголовные дела бывший партнер Чернова Денис Фельдблит попал совершенно по другим причинам. Дело в том, что Фельдблит является директором самарского ООО "Тет А Тет М" и совладельцем группы компаний "Абсолют".

"Абсолют" выступал субподрядчиком и в рамках муниципального контракта выполнял строительно-монтажные работы на Пестравском водопроводе. По версии следствия, компания не выполнила необходимый объем работ, а Фельдблит предоставил недостоверные сведения об их выполнении. На основании этого подписали акты о приемке выполненных работ. Сумма ущерба составила 3,4 млн рублей. В 2022 г. Фельдблита приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Кроме того, Денис Фельдблит также фигурирует в уголовном деле главы Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли найденные несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". Работы выполняло ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. Предполагаемый ущерб оценен в более чем 2,2 млн рублей. Это расследование пока продолжается.

Интересно, что прошлый глава департамента строительства Самары покинул должность после претензий силовиков. По версии следствия, Шанов незаконно компенсировал из бюджета траты в Объединенных Арабских Эмиратах.

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