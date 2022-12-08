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Финансы Экономика и бизнес

ФНС России на промостранице рассказывает, как будет работать Единый налоговый счет

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.

Фото: freepik.com

Единый налоговый счет — это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые — больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате — платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику, причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

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