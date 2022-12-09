Глава ДОМ.РФ заявил, что доступность жилья сохранится в 2023 году

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью НТВ заявил, что в стране выравнивается баланс спроса и предложения на рынке жилья, что позволяет сохранить его доступность и в 2023 году.

По словам Мутко, на российском рынке недвижимости около 40 миллионов квадратных метров непроданного жилья, спрос удовлетворен и цены останавливаются.

"Баланс спроса и предложения выравнивается, думаю, что такой же ситуация будет и в следующем году, доступность жилья сохранится. А до 2030 года задача на всех землях, которые мы вводим в оборот, — ввести 100 млн кв. метров", — сказал он.

ДОМ.РФ сейчас помогает поддерживать этот баланс. Корпорация выступает оператором льготных ипотечных программ, которыми воспользовались 1,8 миллиона семей, вовлекает в оборот неиспользуемые земли для строительства нового жилья. За последние шесть лет ДОМ.РФ вовлек в оборот 19 тысяч гектаров земельных участков с потенциалом строительства около 40 миллионов квадратных метров жилья.

Также на этих землях идет строительство инфраструктуры: инженерных коммуникаций, дорог, социальных и спортивных объектов. Все это финансируется за счет механизма инфраструктурных облигаций. Сейчас это уже более 30 проектов на общую сумму 86 миллиардов рублей, что позволит простимулировать строительство около двух — четырех миллионов квадратных метров нового жилья.

Также ДОМ.РФ развивает рынок цивилизованного арендного жилья, за счет чего создается альтернатива покупке и повышается качество данного продукта.

Весь комплекс мер повышает доступность жилья и подстегивает развитие регионов.