Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем героев Отечества.

"Это особенный день, и у него глубокие исторические корни. Вся наша большая страна чествует своих героев, ведь эти люди — истинный пример бескорыстного и самоотверженного служения народу.

Наше Отечество всегда славилось ратными традициями, мужеством и самоотверженностью своих защитников.

Символом несгибаемой стойкости и образцом подлинного героизма российских воинов стало поколение тех, кто сражался и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны. Их подвиги — пример для наших современников, тех, кто выполнял свой долг в Афганистане, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, в Сирии и сейчас защищает мирное будущее Отечества в ходе специальной военной операции на Украине.

В современном мире сохранение исторической памяти и правды о доблестных подвигах защитников Отечества по-прежнему важно для каждого из нас и, конечно, для молодежи.

Герои — такие же люди как мы, они работают вместе с нами, учатся, любят, женятся, рожают детей, помогают друзьям — живут обычной жизнью. Но когда Родина позовет, они всегда откликаются первыми — сразу и без колебаний и сомнений. Мы гордимся героями и склоняем головы перед светлой памятью погибших защитников Отечества, помним о них всегда", — говорится в поздравлении Игоря Комарова.

Всем жителям Приволжского федерального округа Игорь Комаров пожелал крепкого здоровья и благополучия.