Жителя Самарской области осудили за незаконный оборот этилового спирта

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор жителю Ставропольского района Самарской области за закупку и хранение этилового спирта без лицензии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Мужчина без лицензии закупил 10 тыс. литров этилового спирта у неизвестного и хранил его на складе на ул. Коммунальной. Стоимость изъятой правоохранителями продукции превышает 100 тыс. рублей.

Подсудимый не отрицал вину. Ему назначили штрафа 240 тыс. руб. в доход государства.

Прокуратура не согласилась с размером штрафа и подала апелляционное представление на приговор принесено. Сейчас его рассматривают.