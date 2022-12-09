В Тольятти ревность и безответная любовь довели мужчину до поджога иномарки

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за поджога машины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

5 декабря, с 3:00 до 4:00 кто-то поджег Audi Q5 на парковке напротив дома быта "Орбита" на ул. Революционной, 52. Ущерб составил более 250 тыс. рублей.

Правоохранители считают, что преступление совершил уроженец Узбекистана, а мотивом была ревность и безответная любовь к бывшей сожительнице.

Сейчас мужчину отправили под стражу.