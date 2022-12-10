Борт, выполнявший рейс Сочи - Самара, отстранен от полета

В пятницу, 9 декабря, в 18:23 в аэропорту Сочи экипаж самолета А-321 прервал взлет по причине не выхода двигателя на рабочий режим и выполнил возврат на стоянку.
Воздушное судно от полетов отстранено, пассажиры рейса NWS419 отправлены другим бортом авиакомпании "Северный ветер" в 21:59.
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Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР