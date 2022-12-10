Борт, выполнявший рейс Сочи - Самара, отстранен от полета

В пятницу, 9 декабря, в 18:23 в аэропорту Сочи экипаж самолета А-321 прервал взлет по причине не выхода двигателя на рабочий режим и выполнил возврат на стоянку.

Воздушное судно от полетов отстранено, пассажиры рейса NWS419 отправлены другим бортом авиакомпании "Северный ветер" в 21:59.



