Турмаршрут "Стрельная гора" закрыт по антитеррористической безопасности

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Работа маршрута "Стрельная гора" временно приостановлена во исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Минприроды России, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.10.2016 г. N 1054.