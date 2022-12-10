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Общество

Турмаршрут "Стрельная гора" закрыт по антитеррористической безопасности

ЖИГУЛЕВСК. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работа маршрута "Стрельная гора" временно приостановлена во исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Минприроды России, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.10.2016 г. N 1054.

Такая информация размещена в официальных соцсетях Жигулевского заповедника. 

Напомним, что маршрут на гору Стрельная возобновил работу 5 декабря. Уже с 9 декабря его закрыли. 

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