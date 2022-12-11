16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские бизнесмены планируют крупный проект жилой застройки в Новокуйбышевске Высотку в районе Постникова оврага планирует построить Олег Вахрамов Строительство станции метро "Театральная" ожидает новый этап Проблемный недострой на Вилоновской/Буянова в Самаре подпал под защитную зону В Тольятти построят центр правопорядка

Строительство Строительство и недвижимость

Самарские бизнесмены планируют крупный проект жилой застройки в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 декабря директор самарской компании "Омега" Дмитрий Кудрявцев представил на инвестиционном совете при главе г. о. Новокуйбышевск предпроектный эскиз нового крупного жилого комплекса с рабочим названием ЖК "Суворов" в границах улиц Суворова, Осипенко, Садово-Дачной и пр. Мира, пишет "Самарское обозрение".

По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании "Омега" являются известные самарские бизнесмены Василий Ардалин и Александр Лашкин. Интерес инвесторов связан с комплексным освоением новокуйбышевской локации площадью в 235 тыс. кв. м. 

Заявленная планируемая площадь жилья в новом микрорайоне — 80 тысяч кв. м. — позволит рассчитывать на заселение в комплексе около четырех тысяч человек.

В описании проекта комплексного освоения участка сообщается, что он может стать современным кластером с комфортным жильем и развитой инфраструктурой: спортивным центром, универсальными школами и садами, парками, аллеями, торговыми центрами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1