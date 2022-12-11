Самарские бизнесмены планируют крупный проект жилой застройки в Новокуйбышевске

7 декабря директор самарской компании "Омега" Дмитрий Кудрявцев представил на инвестиционном совете при главе г. о. Новокуйбышевск предпроектный эскиз нового крупного жилого комплекса с рабочим названием ЖК "Суворов" в границах улиц Суворова, Осипенко, Садово-Дачной и пр. Мира, пишет "Самарское обозрение".

По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании "Омега" являются известные самарские бизнесмены Василий Ардалин и Александр Лашкин. Интерес инвесторов связан с комплексным освоением новокуйбышевской локации площадью в 235 тыс. кв. м.

Заявленная планируемая площадь жилья в новом микрорайоне — 80 тысяч кв. м. — позволит рассчитывать на заселение в комплексе около четырех тысяч человек.

В описании проекта комплексного освоения участка сообщается, что он может стать современным кластером с комфортным жильем и развитой инфраструктурой: спортивным центром, универсальными школами и садами, парками, аллеями, торговыми центрами.