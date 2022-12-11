Самарские бизнесмены планируют крупный проект жилой застройки в Новокуйбышевске

7 декабря директор самарской компании "Омега" Дмитрий Кудрявцев представил на инвестиционном совете при главе г. о. Новокуйбышевск предпроектный эскиз нового крупного жилого комплекса с рабочим названием ЖК "Суворов" в границах улиц Суворова, Осипенко, Садово-Дачной и пр. Мира, пишет "Самарское обозрение".
По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании "Омега" являются известные самарские бизнесмены Василий Ардалин и Александр Лашкин. Интерес инвесторов связан с комплексным освоением новокуйбышевской локации площадью в 235 тыс. кв. м.
Заявленная планируемая площадь жилья в новом микрорайоне — 80 тысяч кв. м. — позволит рассчитывать на заселение в комплексе около четырех тысяч человек.
В описании проекта комплексного освоения участка сообщается, что он может стать современным кластером с комфортным жильем и развитой инфраструктурой: спортивным центром, универсальными школами и садами, парками, аллеями, торговыми центрами.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!