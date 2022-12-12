Жителям поселка в Борском районе завезли дрова после вмешательства омбудсмена

Жителей поселка Марьевка Борского района обеспечили дровами и углем после вмешательства уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.

Как сообщается на сайте омбудсмена, обратившиеся к ней жители пояснили, что ранее в поселок привозили газовые баллоны. После того как такая практика была прекращена, им пришлось отапливать жилье дровами и углем, но часть граждан осталась не обеспечена и таким топливом.

В интересах граждан уполномоченный по правам человека направила обращение в администрацию района и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

"В настоящее время заявители сообщили, что вопрос по обеспечению граждан необходимым топливом начал разрешаться, и в письме поблагодарили Уполномоченного по правам человека в Самарской области за участие и помощь в разрешении вопроса", - сообщает сайт уполномоченного.