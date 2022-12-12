Жителям поселка в Борском районе завезли дрова после вмешательства омбудсмена

Жителей поселка Марьевка Борского района обеспечили дровами и углем после вмешательства уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.
Как сообщается на сайте омбудсмена, обратившиеся к ней жители пояснили, что ранее в поселок привозили газовые баллоны. После того как такая практика была прекращена, им пришлось отапливать жилье дровами и углем, но часть граждан осталась не обеспечена и таким топливом.
В интересах граждан уполномоченный по правам человека направила обращение в администрацию района и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
"В настоящее время заявители сообщили, что вопрос по обеспечению граждан необходимым топливом начал разрешаться, и в письме поблагодарили Уполномоченного по правам человека в Самарской области за участие и помощь в разрешении вопроса", - сообщает сайт уполномоченного.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа