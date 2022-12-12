Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту

С начала 2022 года жильцы 77 многоквартирных домов (МКД) в Самарской области приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по так называемой "одной седьмой" — исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. Из них 30 МКД в Самаре, 25 в Сызрани и 22 в Тольятти. На сегодняшний день общее количество домов с таким способом оплаты в регионе составляет 923.
Основные плюсы перехода на оплату "по факту" для жильцов — это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.
"Перейти на оплату по факту легко. Для этого жителям МКД достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно доставить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее узнать о различиях способов оплаты за тепло можно из видео youtu.be/i-9flw2_ppE.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа