Электромонтер Самарского филиала "Т Плюс" вошел в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Михаил Драко занял II место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства "Лучший дежурный электромонтер 2022 года". Традиционный отраслевой конкурс проходил в Москве с 5 по 9 декабря 2022 года и собрал лучших представителей крупнейших энергокомпаний страны.
Претендентам на звание "лучшего по профессии" необходимо было пройти 5 этапов, среди которых проверка знаний требований нормативно-технической документации, умение производить оперативные переключения в распределительных устройствах в нормальных режимах и при аварийных ситуациях, навыки оказания первой помощи пострадавшему и другие. Участниками Всероссийских соревнований стали представители различных российских энергокомпаний. В частности, компанию "Т Плюс" представляли победители корпоративного конкурса профмастерства.
В результате в тройку лучших дежурных электромонтеров страны вошли Александр Крупский (I место, Оренбургский филиал "Т Плюс"), Михаил Драко (II место, Самарский филиал "Т Плюс") и Денис Лаврентьев (III место, АО "СУЭНКО").
Всероссийские соревнования профессионального мастерства являются площадкой общения представителей энергетических компаний, смотром уровня систем профессионального обучения их персонала. Выбор лучшего по профессии — одно из ключевых направлений по повышению мастерства работников "Т Плюс".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа