На трассе М-5 в Жигулевске столкнулись легковушка и грузовик

В понедельник, 12 декабря, по предварительным данным полицейских, в Жигулевске в ДТП попала 52-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:55 она ехала на Hyundai Sonata по трассе М-5 в Сызрани. Между 963 и 964 км дороги женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом под управлением 43-летнего мужчины.
В результате автомобилистку доставили в больницу с различными травмами.
Полицейские работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта и устанавливают все обстоятельства случившегося.
По данным Поволжуправтодора, из-за ДТП ограничили движение, на трассе организовали реверсивное движение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...