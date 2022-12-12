На трассе М-5 в Жигулевске столкнулись легковушка и грузовик

В понедельник, 12 декабря, по предварительным данным полицейских, в Жигулевске в ДТП попала 52-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:55 она ехала на Hyundai Sonata по трассе М-5 в Сызрани. Между 963 и 964 км дороги женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате автомобилистку доставили в больницу с различными травмами.

Полицейские работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным Поволжуправтодора, из-за ДТП ограничили движение, на трассе организовали реверсивное движение.