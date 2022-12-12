В Самаре бывшего бухгалтера колледжа обвинили в хищении 17 млн рублей

В суде Октябрьского района Самары должны вынести приговор теперь уже бывшему бухгалтеру Татьяне Кожиной. Ей вменяют мошенничество на 17,3 млн рублей.
С 15 сентября 2017 г. по 5 февраля 2021 г. работала бухгалтером в колледже связи. По версии следствия, женщина решила пойти на мошенничество. Долгое время она похищала деньги вуза, обманывая руководство. Предполагается, что Кожина готовила для банка документы, в которые вписывала завышенные суммы своей зарплаты.
Сама Татьяна Кожина вину признала и раскаялась. Она рассказала, что сейчас возмещает ущерб — уже выплачено около 600 тыс. рублей.
Представитель прокуратуры просит приговорить бывшего бухгалтера к шести годам колонии общего режима. 28 декабря женщина должна сказать последнее слово в суде.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.