В Самаре бывшего бухгалтера колледжа обвинили в хищении 17 млн рублей

В суде Октябрьского района Самары должны вынести приговор теперь уже бывшему бухгалтеру Татьяне Кожиной. Ей вменяют мошенничество на 17,3 млн рублей.

С 15 сентября 2017 г. по 5 февраля 2021 г. работала бухгалтером в колледже связи. По версии следствия, женщина решила пойти на мошенничество. Долгое время она похищала деньги вуза, обманывая руководство. Предполагается, что Кожина готовила для банка документы, в которые вписывала завышенные суммы своей зарплаты.

Сама Татьяна Кожина вину признала и раскаялась. Она рассказала, что сейчас возмещает ущерб — уже выплачено около 600 тыс. рублей.

Представитель прокуратуры просит приговорить бывшего бухгалтера к шести годам колонии общего режима. 28 декабря женщина должна сказать последнее слово в суде.