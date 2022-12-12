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Финансы Экономика и бизнес

На Дне открытых дверей налоговики расскажут о введении института Единого налогового счета

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей "О введении института Единого налогового счета" для налогоплательщиков.

Мероприятие пройдет 15 декабря 2022 года с 09.00 до 20.00 часов во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Самарской области.

В "День открытых дверей" сотрудники службы проинформируют граждан:

— что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

— какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

— как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

— как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

— как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на другие вопросы по данной теме.

По материалам сайта nalog.gov.ru/rn77/ens/

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