На Дне открытых дверей налоговики расскажут о введении института Единого налогового счета

Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей "О введении института Единого налогового счета" для налогоплательщиков.

Мероприятие пройдет 15 декабря 2022 года с 09.00 до 20.00 часов во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Самарской области.

В "День открытых дверей" сотрудники службы проинформируют граждан:

— что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

— какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

— как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

— как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

— как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на другие вопросы по данной теме.

По материалам сайта nalog.gov.ru/rn77/ens/