Команда КВН Самарского филиала "Т Плюс" выступила в финале "Лиги трудовой молодежи"

В Самаре завершился сезон 2022 года Клуба веселых и находчивых в "Лиге трудовой молодежи", в котором приняла участие команда "Градусы" компании "Т Плюс".

Отметим, что в этом году энергетики стали дебютантами регионального КВН-движения. В команде "Т Плюс" собрались представители исполнительной дирекции, Самарской ТЭЦ, Предприятия тепловых сетей, подразделений "ЭнергосбыТ Плюс" и студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа.

В финале "Лиги трудовой молодежи" команда "Градусы" встретилась с коллективом "НИПИ Нефть" (команда "Проект 63"), сборной индивидуальных предпринимателей "Ниче такие", а также командами "48 дюймов" (АО "Транснефть — Приволга") и "Площадь мира" (МАУК "Городской дом культуры" г. о. Кинель). Участники соревновались в трех конкурсах: "Приветствие", "Комбинированный биатлон" и "Музыкальное домашнее задание".

"Сегодня было сложно судить, ведь каждая команда — живой организм со своей историей, у каждой команды своя большая группа поддержки. За два часа игры болельщики узнали о достижениях и сложностях других компаний, и, на мой взгляд, это объединяет Лигу трудовой молодежи Самарской области", — поделился впечатлениями руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи — это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Он объединяет молодых специалистов предприятий, организаций, заводов и фабрик. Игры Лиги дают рабочей молодежи творчески развиваться и реализовывать себя. Участие в играх позволяет компаниям привлечь молодых специалистов, вызывать интерес к своей отрасли.