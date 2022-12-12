16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителям поселка в Борском районе завезли дрова после вмешательства омбудсмена В Новокуйбышевске появился новый арт-объект "Бардовский костер" Самарские чиновники признали, что в городе есть проблемы с уборкой снега Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью" В Самарской области отремонтируют 20 км дороги в Кинель-Черкасском районе

ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" отметит призами первых 30 тысяч участников новогодней акции

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первые 30 тысяч участников акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "В Новый год — без долгов и с подарками!" — смогут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Данный бонус будет предоставлен тем клиентам, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика.

Напомним, что для участия в акции "В Новый год — без долгов и с подарками!" клиентам компании — физическим лицам необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Также важным условием является отсутствие задолженности за указанные энергоресурсы.

Помимо сертификатов на поверку приборов учета ГВС все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда) и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Результаты будут размещены на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.

"В этом году энергокомпания приготовила для своих клиентов целую россыпь призов и подарков. Уверен, что число участников традиционной новогодней акции в очередной раз побьет свой рекорд, отмечая рост платежной дисциплины среди жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/ или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1