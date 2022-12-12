Двое "закладчиков" из Самары получили восемь и 10 лет колонии

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум жителям региона, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Подозреваемых задержали в августе 2021 г. вблизи железнодорожной платформы Толевая. При досмотре у них изъяли более 10 г наркотика PVP и 20 г мефедрона.

Один из задержанных добровольно рассказал о сделанных ранее тайниках. В них правоохранители нашли еще более 16 г запрещенных веществ.

Суд назначил обвиняемым восемь и 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.