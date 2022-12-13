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Более 189 миллионов рублей выиграли жители Самарской области в новогодних тиражах "Русского лото"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До главного лотерейного тиража года — "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" — осталось меньше месяца. По данным "Столото", жителям Самарской области везет в новогодних тиражах. Регион входит в топ-20 везучих по сумме выигрышей участников праздничных тиражей. За последние пять лет жители Самарской области приобрели 1 396 966 счастливых билетов на новогодние тиражи "Русского лото" и выиграли в совокупности 189 673 308 рублей. Благодаря ежегодным розыгрышам "Новогоднего миллиарда" 28 участников из Самарской области выиграли от 500 000 до 1 000 000 рублей, еще 15 человек стали лотерейными миллионерами.

Фото: предоставлено "Столото"

Участие в новогодних тиражах "Русского лото" давно стало доброй традицией для миллионов россиян, а лотерейные билеты стоят в одном ряду с мандаринами, салатом оливье и елочными игрушками. Лотерейный билет "Русского лото" стал неотъемлемой частью празднования наступления Нового года для жителей нашей страны, и большинство с нетерпением ждет главного лотерейного розыгрыша года. За все время проведения новогодних розыгрышей всенародно любимой лотереи общая сумма выигрышей участников составила более 13 миллиардов рублей. В России появилось 862 новых лотерейных миллионера, а один участник выиграл 1 миллиард рублей.

Как изменилась жизнь после выигрыша в новогоднем тираже: история победительницы

Елена Миронова из города Тольятти вместе с мамой участвует в государственных лотереях бренда "Столото". В 2021 году по итогам 1369-го тиража им посчастливилось выиграть 1 000 000 рублей. Спустя время жительница Самарской области поделилась, на что были потрачены призовые средства.

— На лотерейный выигрыш всей семьей отправились в незабываемый двухнедельный отпуск в Эмираты. Мама была под впечатлением от отдыха! Благодаря этой победе мы получили невероятные эмоции, которые останутся с нами на всю жизнь! — рассказывает Елена. — В народе есть крылатое выражение — деньги к деньгам. Этой фразой хочу ответить, как изменилась наша жизнь после победы: маме прибавили пенсию, да и вообще дела пошли в гору!

Жительница Самарской области вложила выигрыш в запоминающиеся эмоции. Чаще же всего благодаря крупным выигрышам в новогодних тиражах "Русского лото", победители улучшают жилищные условия, покрывают кредиты, покупают автомобили, дарят деньги членам семьи, помогают близким или оставляют денежные средства в качестве сбережений.

Отметим, что в праздничном, 1473-м тираже "Русского лото", который по традиции состоится 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, гарантированно разыграют 1 миллиард рублей в качестве главного приза и множество других денежных призов, включая призы по миллиону. Всего 1 января 2023 года в новогоднем тираже "Русского лото" будет разыгрываться более 2 миллиардов рублей.

"Русское лото"

"Русское лото" ― главная лотерея страны с трансляцией розыгрышей на российском телевидении. Смотреть ее розыгрыши по выходным ― добрая семейная традиция. Здесь разыгрываются призы на любой вкус: дома, автомобили, путешествия и многочисленные денежные призы. Призовой фонд лотереи — 50% от выручки. В 2022 году лотерее исполнилось 28 лет. За это время "Русское лото" осчастливило миллионы участников по всей России. Общая сумма выигрышей уже превысила 51 млрд рублей. Трансляции розыгрышей проходят каждое воскресенье в 8:20 по местному времени на канале НТВ в программе "У нас выигрывают!".

Справка о компании

"Столото" (stoloto.ru) — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 "О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей", и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях" выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. С 2021 года "Столото" присоединился к системе налогового мониторинга ФНС. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей.

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