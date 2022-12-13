Клуб из Дубаи интересуется защитником Матео Барачем

Один из клубов, базирующихся в Дубае, проявляет интерес к защитнику "Крыльев Советов" Матео Барачу, пишет "РБ Спорт".

Сам футболист готов рассмотреть различные варианты продолжения карьеры, но на данный момент велика вероятность, что вторую часть сезона он проведет именно в Самаре.

"Контракт с "Крыльями" действителен еще полтора года, о продлении не говорили, - отметил агент игрока Стипе Лапича. - Сейчас он остается в "Крыльях", но если будет какое-то хорошее предложение, может уйти, если не будет - останется. Интерес из Дубая был, но посмотрим, что произойдет".