Сельчанин из Самарской области прятал самодельное оружие в игрушке

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области 12 декабря вынес приговор 45-летнему жителю с. Черновка, которого обвиняли в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2018 г. мужчина, имеющий погашенную судимость за хранение автомата, сделал самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие и хранил его дома в детской игрушке, внешне похожей на автомат.
23 августа 2022 г. пьяный сельчанин поссорился с женой и достал оружие, чтобы напугать ее. Приехавшие полицейские застали его уже спящим. Самодельное оружие правоохранителям выдала супруга мужчины.
В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.