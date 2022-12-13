Сельчанин из Самарской области прятал самодельное оружие в игрушке

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области 12 декабря вынес приговор 45-летнему жителю с. Черновка, которого обвиняли в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2018 г. мужчина, имеющий погашенную судимость за хранение автомата, сделал самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие и хранил его дома в детской игрушке, внешне похожей на автомат.

23 августа 2022 г. пьяный сельчанин поссорился с женой и достал оружие, чтобы напугать ее. Приехавшие полицейские застали его уже спящим. Самодельное оружие правоохранителям выдала супруга мужчины.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 100 тыс. рублей.